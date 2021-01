Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Davide in esterna con Chiara…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 GENNAIO

L’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne regalerà grandi emozioni soprattutto agli appassionati del trono classico. Nell’appuntamento delle 14.45 di oggi, venerdì 15 gennaio, Maria De Filippi, dopo aver dato ampio spazio ai protagonisti del trono over, annuncerà l’arrivo in studio dei tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Se la puntata di ieri è stata animata dall’addio di Michele Dentice che ha deciso di lasciare la trasmissione e da Tina Cipollari che, dopo aver discusso con Maruzio Guerci e Gemma Galgani ha avuto un battibecco con Maria De Filippi, oggi, al centro dello studio, si accomoderanno Davide Donadei e Sophie Codegoni. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Sophie resterà solo con Giorgio e Matteo. La tronista, infatti, annuncerà la decisione di eliminare Antonio, ma a regalare le maggiori emozioni sarà Davide Donadei.

DAVIDE DONADEI ANCORA LONTANO DALLA SCELTA

Davide Donadei ancora tra Beatrice e Chiara e lontano dalla scelta. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Davide litigherà nuovamente con Beatrice, ma avrà anche una discussione con Chiara con cui è uscito in esterna. Tra i due c’è stato un momento romantico e il tronista si lascerà andare dedicando anche una canzone a Chiara. In studio, ci sarà l’ennesima lite con Beatrice che ribadirà di sentirsi svaluata e di non contare nulla con lui. A puntare il dito contro il tronista pugliese, però, sarà anche la stessa Chiara che accuserà Davide di aver guardato per tutto il tempo Beatrice. Il tronista cercherà di spiegare i motivi del suo atteggiamento ribadendo di non essere ancora pronto per fare una scelta. Infine, in studio, dopo giorni di attesa, dovrebbero tornare anche Jara Gaspari e Nicola Balestra che, nello studio dove il loro amore è nato, annunceranno di essere in attesa del secondo figlio.



