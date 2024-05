UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 MAGGIO 2024/ Cristiano e Asmaa, inizia la conoscenza

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 maggio 2024

Una nuova coppia sta per formarsi nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso dell’ultima puntata della stagione attualmente in onda, Cristiano e Asmaa lasceranno insieme il programma. La conoscenza tra i due potrebbe così iniziare nel corso della puntata in onda oggi con il primo confronto al centro dello studio. Nelle scorse puntate, era stata Maria De Filippi a notare l’interesse del cavaliere nei confronti di Asmaa la quale aveva spiegato di ricevere sguardi particolari da parte di Cristiano e di essere incuriosita da lui pur non avendo voluto accettare il numero non condividendo alcuni atteggiamenti con le donne.

Tuttavia, alla luce della scelta di lasciare insieme il programma, porta a credere che i due abbiano iniziato a frequentarsi durante le ultime puntate. Cristiano e Asmaa, dunque, saranno i protagonisti della puntata odierna? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Pierpaolo Siano dietro le quinte di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 15 maggio 2024, parlano di Ida Platano ancora in studio. Dopo la puntata di ieri durante la quale Ida è stata la protagonista di un durissimo confronto con Pierpaolo Siano che ha poi lasciato lo studio arrabbiato con la tronista, oggi, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, le telecamere mostreranno Pierpaolo Siano dietro le quinte. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda nella terza ed ultima parte della registrazione dello scorso 23 aprile con l’ultimo capitolo di Ida Platano tronista.

Mentre Ida è ancora in studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari che la esortano a non arrendersi e a restare nel programma, Maria De Filippi si collegherà con il dietro le quinte dove le telecamere mostreranno un Pierpaolo ancora furioso con Ida. Il corteggiatore, però, rifiuterà di rientrare in studio deciso a non tornare in trasmissione. Ida, così, delusa da tutto, lascerà lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ernesto Russo ed Elisa, la conoscenza continua?

Con il trono di Ida Platano all’epilogo, la nuova puntata di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, continuerà con il trono over. Al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Ernesto Russo che sta uscendo con Elisa, una nuova dama con cui la frequentazione starebbe andando avanti senza problemi. Ernesto, tuttavia, nelle precedenti frequentazioni, ha spesso fatto un passo indietro dopo alcuni appuntamenti: lo farà anche stavolta=

Nel corso della puntata, inoltre, Maria De Filippi potrebbe dare spazio anche a Diego e Jessica. I due stanno uscendo da qualche settimana e, dopo aver chiuso con Marcello Messina, la dama sembra pronta a portare avanti la frequentazione. Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare da Cristiano e Asmaa che dopo aver ammesso di piacersi, hanno deciso di uscire insieme.











