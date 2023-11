Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 novembre: le dame tornano a sfilare?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 novembre

Mercoledì 15 novembre, alle 14.45 su canale 5, torna puntuale l’appuntamento con Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che, da anni, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Con il trono over, poi, il successo della trasmissione è diventato ancora più grande e sono proprio le dame e i cavalieri della versione senior del dating show di canale 5 a regalare sempre colpi di scena. Dopo il duro confronto avvenuto nella puntata di ieri tra Alessio e Claudia, nella puntata di oggi, Roberta Di Padua dovrebbe conoscere un nuovo pretendente.

Stando alle anticipazioni della registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, pare che il nuovo corteggiatore non conquisterà le attenzioni di Roberta. Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per la seconda sfilata femminile della stagione.

Nuove esterne per Cristian Forti?

Non è da escludere, tuttavia, che la puntata di Uomini e Donne in onda oggi sia dedicata al trono classico. Se Brando è sempre più diviso tra Beatriz e Raffaella, Cristian Forti appare ancora più confuso. Nella scorsa puntata, Cristian aveva lasciato lo studio per seguire Virginia che, delusa dall’atteggiamento del tronista che aveva preferito uscire con Valentina lasciando lei a casa, aveva annunciato la scelta di lasciare la trasmissione.

Nella nuova puntata, tornerà al centro dello studio per rivivere le esterne fatte con Virginia e Valeria e con entrambe c’è stato un acio. Quale sarà, invece, la reazione di Valentina?











