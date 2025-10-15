Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2025 svelano cosa accadrà con Federico Mastrostefano e Magda.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 15 ottobre 2025 svelano che, nella puntata di oggi, Maria De Filippi tornerà a parlare di Federico Mastrostefano il cui arrivo nel parterre del trono over ha dato immediatamente vita a diverse dinamiche. Nella puntata di Uomini e donne del 14 ottobre, Federico ha deciso di chiudere la frequentazione sia con Veronica che con Rosanna Siino continuando, invece, con Agnese De Pasquale. Federico, poi, ha apprezzato l’arrivo, nel parterre femminile, di Francesca ballando con lei in studio.

Nella puntata odierna, così, il cavaliere del trono over torna al centro dello studio per raccontare come sono andate le ultime esterne con Francesca e Agnese: con la prima è uscito per un aperitivo trattenendosi, tuttavia, anche per cena. Agnese, così, è stata raggiunta nel dopo cena ma non ha gradito l’atteggiamento del cavaliere mandandolo via.

Anticipazioni Uomini e donne: Magda e Sebastiano insieme

A regalare un clamoroso colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne, nella puntata odierna, è Magda. La dama, nelle scorse puntate, aveva svelato di essere uscita con Sebastiano Mignosa ammettendo di essere molto attratta da lui. Una scelta che aveva provocato la reazione di Mario che, poi, a telecamere spente, si è lasciato andare ad un amaro sfogo.

Nella puntata odierna, Magda torna al centro dello studio di Uomini e Donne e racconta non solo di essere uscita con Sebastiano ma di aver avuto anche un rapporto con lui. Le parole di Magda scatenano la reazione di Mario con cui la dama sta continuando ad uscire: Lenti, infatti, non accetta che frequenti anche Sebastiano e la dama non avendo alcuna intenzione di scegliere su richiesta di un’altra persona, si scaglia contro il cavaliere. Sabrina Zigo, invece, chiude la conoscenza con Enrico che ha espresso la volontà di conoscere anche Cinzia Paolini.

