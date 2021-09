Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 settembre: Gianni Sperti contro Stefano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 settembre

Uomini e Donne è tornato in onda con due puntate scoppiettanti che hanno incollato davanti ai telesechermi milioni di telespettatori. Dopo la prima puntata dedicata a Gemma Galgani e il secondo appuntamento dedicato alla presentazione della tronista Andrea Nicole, la puntata di oggi, in onda alle 14.45 su canale 5, dovrebbe essere dedicata ancora ai cavalieri e alle dame del trono over. Nel parterre della versione senior del dating show di canale 5 ci sono stati diversi ritorni. Oltre a Gemma Galgani ed Isabella Ricci, tra i cavalieri è tornato Armando Incarnato e Stefano Pastore che, dalle prime anticipazioni, pare abbia avuto già un primo battibecco con Gianni Sperti.

L’opinionista ha attaccato il cavaliere, reo di parlare male delle donne con cui è uscito. Tra i due ci sarà un botta e risposta durissimo e, probabilmente, quel momento sarà trasmesso proprio oggi. Ma ci sarà spazio anche per il trono classico e i suoi protagonisti.

Uomini e Donne, i tronisti e i primi incontri con i pretendenti

Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti, Joele Milan e Matteo Fioravanti avranno il primo approccio con i pretendenti. I corteggiatori e le corteggiatrici hanno deciso di partecipare ad un appuntamento al buio. Dopo aver visto i tronisti, nella nuova puntata di Uomini e Donne, i ragazzi e le ragazze avranno modo di presentarsi e di parlare per convincere Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo a portarli in esterna.

Per i tronisti e le troniste, dunque, è arrivato il momento di tuffarsi davvero nell’avventura di Uomini e Donne. Ci sarà un colpo di fulmine. Nasceranno le prime rivalità tra Andrea Nicole e Roberta da un lato, Joele e Matteo dall’altro? Il trono classico, nelle scorse stagioni, non ha mai vinto la sfida con il trono over? Con i nuovi tronisti cambierà tutto?

