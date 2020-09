Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 settembre: Nicola tra Gemma e Valentina

Nicola Vivarelli al centro di un inaspettato triangolo nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 15 settembre. Nell’appuntamento odierno, infatti, Gemma Galgani tornerà ad essere la protagonista assoluta della trasmissione. Dopo l’addio a Nicola Vivarelli, Gemma sta conoscendo Paolo, un cavaliere giunto in trasmissione solo per lei e con cui ha già fatto un’esterna. La conoscenza tra Gemma e Nicola scatena i duri attacchi di Tina Cipollari che, come sempre punterà il dito contro la dama di Torino come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News. Nonostante la presenza di Paolo, tuttavia, Gemma continuerà a pensare anche a Nicola Vivarelli mostrandosi gelosa del giovane cavaliere con cui ha deciso di chiudere dopo un’estate nel corso della quale non si sono visti. Quale sarà il motivo della gelosia di Gemma nei confronti di Nicola? L’interesse di Vivarelli per Valentina Autiero.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 SETTEMBRE

Nicola Vivarelli, dopo la decisione di Gemma Galgani di chiudere la relazione, ha deciso di cominciare a frequentare altre dame del parterre di Uomini e Donne. Tra le dame che hanno particolarmente attirato le sue attenzioni c’è sicuramente Valentina Autiero che, nella scorsa stagione, aveva più volte espresso il desiderio di conoscerlo. Nella puntata in onda oggi, come fa sapere il Vicolo delle News, Gemma non gradirà l’interesse di Nicola per Valentina scatenando la dura reazione del 26enne corteggiatore che “darà della ridicola alla dama di Torino per i suoi atteggiamenti”, fa sapere il Vicolo. Per Nicola arriveranno così delle nuove ragazze che però rifiuterà: il suo interesse sarà ancora rivolto alla Galgani? Lo scopriremo nel corso della puntata odierna.





© RIPRODUZIONE RISERVATA