Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 settembre: prime esterne per Brando, Cristian e Manuela?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 settembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 15 settembre, per l’ultimo appuntamento settimanale. Stando alle anticipazioni della registrazione del 28 agosto, in onda da ieri, nel corso della puntata odierna, Maria De Filippi dovrebbe concedere spazio anche al trono classico. Per i tronisti Cristian, Brando e Manuela, dopo il primo incontro in studio con corteggiatrici e corteggiatori, è arrivato il momento di fare le prime esterne. Brando è uscito con Beatrix con cui si è trovato bene mentre Cristian è uscito con un’altra ragazza. Prima esterna anche per Manuela che, però, in studio, ha liquidato il ragazzo con cui è uscita. E’ andata diversamente, invece, l’esterna con un altro corteggiatore che si chiama Michele.

Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci anche il ritorno in studio di Alessio Corvino e Lavina Maura. L’ex tronista e l’ex corteggiatore si sono conosciuti nella scorsa stagione uscendo insieme. Ad oggi, la loro storia procede a gonfie vele.

Lite tra Elio e Tina Cipollari?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe tornare a concedere spazio al trono over. Occhi puntati su Gemma Galgani che ha avuto un doppio appuntamento. Con un cavaliere, però, non si è trovata bene decidendo di chiudere subito. Sono andate diversamente, invece, le cose con Maurizio. Spazio, poi, ad una piccola discussione tra la dama di Torino e Barbara De Santi che, commentando il ritorno in studio di Silvio e ciò che è accaduto tra quest’ultimo e Gemma, pur condannando l’atteggiamento del cavaliere, ritiene che Gemma abbia più o meno lo stesso atteggiamento di Silvio.

Nel corso della registrazione della puntata in onda oggi, inoltre, in studio, c’è stata una lite furiosa tra Tina Cipollari ed Elio, il cavaliere con cui la bionda opinionista si è scontrata più volte nella scorsa stagione. La discussione tra i due sarà mostrata anche oggi? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

