Uomini e donne, anticipazioni puntata 16 aprile 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 16 aprile 2025 con una nuova puntata che si apre con una nuova gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. Nessuna ballerina per il cavaliere del trono over e l’opinionista che si sfidano su un assolo dopo la recente sfida vinta da Sperti con l’aiuto di Rossella Brescia e che ha avuto come giudici i ballerini di Amici. Spazio, poi, al trono over. Ad accomodarsi al centro dello studio torna Gemma Galgani che è uscita in esterna con un nuovo signore, Francesco.

In studio, la dama di Torino e il cavaliere si confrontano e non raccontano dettagli piacevoli della serata trascorsa insieme. Il signore, infatti, si lamenta della serata trascorsa con Gemma ammettendo di non aver trascorso momenti piacevoli. Tra i due, così, finisce con un nulla di fatto.

Uomini e Donne anticipazioni: l’esterna tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Spazio, poi, al trono di Gianmarco Steri. Dopo le ultime esterne e i baci con Nadia Di Diodato, Gianmarco ha deciso di portare in esterna Cristina Ferrara. Tra i due è andato tutto bene ma non c’è stato alcun bacio. Dopo l’esterna, Cristina arriva in studio e si lascia andare a parole importanti nei confronti del tronista verso cui, ammette, di provare dei forti sentimenti.

Di fronte all’esterna, Nadia accusa Gianmarco di aver baciata solo per scaturire la reazione di Cristina. Gianmarco, poi, svela di aver portato a casa la lettera della Ferrara e di averla letta più volte. Nella lettere Cristina dice di non riuscire ad esprimere i propri sentimenti, cosa che poi riesce a fare in studio.

La forte reazione di Nadia Di Diodato

Dopo le ultime esterne e gli ultimi baci, Nadia Di Diodato si aspettava di uscire nuovamente in esterna con Gianmarco che, invece, le ha preferito Cristina Ferrara. Nadia, così, non nasconde di essere molto arrabbiata e accusa il tronista di averla baciata solo per provocare Cristina e avere da lei una reazione dopo la non reazione al primo bacio.

Gianmarco, inoltre, si scontra anche con Francesca Polizzi con cui non c’è stato alcun chiarimento. Lei, in studio, dice che pensava di essere eliminata. Gianmarco ribadisce di trovarla bella e intelligente ma la esorta a tornare quella delle prime settimane.