Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 aprile: Isabella Ricci conquista tutti

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 aprile

Cosa accadrà nell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne? Chi si accomoderà al centro dello studio per raccontare a Maria De Filippi e al pubblico le proprie vicende sentimentali? Senza anticipazioni ufficiali, è necessario aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo. Tra i protagonisti di oggi, tuttavia, potrebbe esserci Isabella Ricci, la dama che, seppur sia arrivata da poco, è riuscita a conquistare non solo le simpatie del pubblico, ma anche quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari che è tornata a commentare le vicende di Gemma Galgani in collegamento da casa. Raffinata ed elegante, con i piedi ben piantati per terra, Isabella, pur cercando l’amore, non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe e tuffarsi a capofitto nelle conoscenze. Come ha ampiamente spiegato, quando accetta di uscire con una persona lo fa senza aspettative. Sarà la tecnica giusta per trovare l’amore?

Lutto per Beatrice Buonocore: morta la nonna/ Struggente addio dell'ex Uomini e Donne

Giacomo Czerny, bacio con Martina?

Dopo aver raccontato le ultime vicende di Massimiliano Mollicone che, in esterna, senza telecamere, ha baciato Vanessa, protagonista, per il trono classico, della puntata di oggi potrebbe essere Giacomo Czerny il cui percorso sta appassionando sempre di più gli appassionati del programma di Maria De Filippi. Anche Giacomo, esattamente come Massimiliano, ha baciato Carolina senza telecamere. Tra i due, tuttavia, il rapporto va avanti tra alti e bassi. Nonostante il bacio e il sentimento che Carolina ha ammesso di provare per il tronista, le discussioni sono all’ordine del giorno. Carolina ha più volte ribadito di non sentirsi desiderata da Giacomo che sta conoscendo anche un’altra corteggiatrice di nome Carolina e Martina. Con quest’ultima, il percorso è importante e, nel corso della puntata di oggi, potrebbe arrivare il bacio.

LEGGI ANCHE:

Tinì Cansino punge il signor Aldo a Uomini e Donne?/ "Indossi il perizoma?". Gemma...Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Bacio senza telecamere con Vanessa: Eugenia..

© RIPRODUZIONE RISERVATA