Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 febbraio 2022: Matteo tra Federica e Denise

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 febbraio 2022

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 16 febbraio, con una nuova puntata che dovrebbe prendere il via con il trono di Matteo Ranieri. Dopo aver mostrato i momenti che Matteo trascorre con Luca Salatino nel residence in cui vivono, Maria De Filippi dovrebbe chiamare al centro dello studio proprio l’ex scelta di Sophie Codegoni. Nella scorsa puntata, sia Federica che Denise avevano lasciato lo studio: la prima perchè stanca di alcuni atteggiamenti di Matteo, giudicati troppo comprensivi e la seconda dopo essere stata accusata di dare troppo spazio ad Armando Incarnato.

Ida Platano di Uomini e Donne derubata "Mio figlio spaventato"/ "Cazzotti al ladro"

Cosa accadrà nel corso della puntata in onda oggi di Uomini e Donne ? Dalle anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, dopo essere rimasto senza corteggiatrici, nel corso della puntata odierna del dating show di canale 5, Matteo dovrebbe ritrovare Federica con la quale, dopo un confronto, grazie all’aiuto di Maria De Filippi, ritroverà la serenità.

MATTEO RANIERI E LUCA SALATINO, UOMINI E DONNE/ Convivenza tra risate...

Pinuccia, Ida Platano e Alessandro protagonisti dello spazio dedicato al trono over di Uomini e Donne?

Come sempre, non mancherà lo spazio dedicato anche al trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi potrebbe concedere spazio alla signora Pinuccia che ha avuto una discussione con Alessandro. Quest’ultimo ha giò raccontato la propria versione dei fatti e, di fronte al momento di difficoltà di Alessandro, Maria De Filippi lo aveva invitato a chiarire senza telecamere con Pinuccia. Quest’ultima, tuttavia, ha chiesto di raccontare come sono andate le cose in studio. La conduttrice lo permetterà?

Alessandro e Pinuccia, Uomini e Donne/ "Mi ha detto stai zitto, è stata arrogante"

A Uomini e Donne spazio, inoltre, anche a Ida Platano e Alessandro. La dama e il cavaliere sono sempre più vicini. Il feeling che li ha uniti dalla prima puntata cresce e la dama non nasconde di stare bene con lui. Durante il confronto in studio si lasceranno andare ad altre e più importanti dichiarazioni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA