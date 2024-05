UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 MAGGIO 2024/ Ernesto Russo mette in guardia Elisa

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 maggio 2024: il messaggio di Ernesto Russo

Ernesto Russo mette in guardia Elisa nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 16 maggio 2024. Come svelano le anticipazioni di WittyTv, nel corso della puntata odierna in cui ci sarà ampio spazio sia per Tina Cipollari che per Cristiano e Asmaa, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio anche Ernesto Russo. Quest’ultimo, dopo aver conosciuto Elisa, giunta in trasmissione esclusivamente per lei, ha deciso di conoscerla e la frequentazione sta procedendo senza intoppi. Tuttavia, nel corso della puntata odierna, Ernesto deciderà di essere totalmente sincero con la dama.

“Quando non sono innamorato tradisco”, dice Ernesto al centro dello studio lasciando senza parole Elisa e scatenando la reazione di Barbara De Santi che si lascia andare ad un’espressione del volto non sorpresa. Quello di Ernesto, dunque, sarà un modo per mettere le mani avanti con Elisa? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Cristiano e Asmaa al centro dello studio

Oggi giovedì 16 maggio 2024 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Ci avviciniamo alla fine di questa edizione del dating show condotto di Maria De Filippi, e quindi anche alla scelta di Daniele Paudice, ultimo tronista rimasto in studio. Come si è visto nelle ultime puntate, il trono di Ida Platano è infatti finito con un nulla di fatto: dopo l’eliminazione di Mario Cusitore, Pierpaolo Siano ha deciso di andare via e, probabilmente, andranno in onda nuovi contenuti inediti del dietro le quinte nelle prossime puntate.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 16 maggio ci svelano che Cristiano e Asmaa saranno protagonisti al centro dello studio per parlare del loro rapporto. Se per molte coppie del trono Over è finita proprio nelle ultime puntate, la loro frequentazione continua a gonfie vele.

Arriva Giucas Casella a Uomini e Donne? Attesa anche una coppia nata nel programma

È inoltre ancora attesa la ‘sorpresa’ che Maria De Filippi ha organizzato per Tina Cipollari. La conduttrice, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, ha invitato Giucas Casella in studio per dire la sua sul presunto flirt avuto in passato con l’opinionista e rispondere alla versione dei fatti da lei data. Casella ha accettato l’invito e sarà nello studio di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della registrazione del 29 aprile. Cosa racconterà il mentalista?

Sono inoltre attesi in studio nella puntata di oggi o in quella di Uomini e Donne di domani 17 maggio, Alessio e Claudia. Parliamo di una delle coppie del trono Over più seguite delle ultime settimane che, solo poco tempo fa, lasciava lo studio di Canale 5 per continuare fuori la frequentazione. Racconteranno al pubblico di Uomini e Donne tutte le novità di questa nuova storia d’amore.

