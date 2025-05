Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 maggio 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 16 maggio 2025, con una nuova puntata che continuerà con il trono classico. Dopo l’appuntamento di ieri, dedicato ampiamenti a Gemma Galgani e ad Arcangelo, la puntata odierna continua con il trono classico. Da mesi sul trono, per Gianmarco Steri si avvicina il momento della scelta e, in ogni puntata aggiunge un tassello a quella che sarà la sua decisione. Diviso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, anche nella puntata odierna, per Gianmarco, non sarà affatto facile. Nadia con cui il rapporto è stato simile a quello delle montagne russe, decide di mettere da parte dubbi e paure e lasciarsi totalmente andare.

Al centro dello studio, Nadia si accomoda di fronte a Gianmarco a cui, attraverso una lettera, esprime i suoi sentimenti. Nadia che, nelle scorse puntate aveva dichiarato di volere accanto un uomo che agisce di pancia e non con il cervello, così, tira fuori i propri sentimenti.

Le lacrime di Cristina Ferrara per Gianmarco Steri

Prima di ascoltare le parole di Nadia, Gianmarco Steri è il protagonista di un momento toccante con Cristina Ferrara. Maria De Filippi manda in onda uno sfogo della corteggiatrice che, poi, arriva in studio dove scoppia a piangere. Cristina spiega di aver deciso di partecipare al programma quasi per gioco, per vivere un’esperienza nuova, non immaginando ciò che avrebbe vissuto.

In lacrime, infatti, la corteggiatrice ammette di provare un sentimento per il tronista, ma allo stesso tempo, si dice sicura di non essere ricambiata. Cristina, infatti, è convinta che Gianmarco non provi i suoi stessi sentimenti avendo sentito il tronista, nei suoi confronti, freddo e distaccato.

Chi è protagonista del trono over?

Dopo il lungo momento dedicato al trono classico, la puntata odierna continuerò con i protagonisti del trono over. Al centro dello studio, così, si accomoderà Agnese De Pasquale, la dama che, dopo essere stata al centro delle dinamiche per l’interesse nei suoi confronti di Giuseppe, quando quest’ultimo usciva ancora con Sabrina Zago, racconterà della sua conoscenza con Enrico.

Tra un protagonista e l’altro, poi, spazio ancora ad Arcangelo che è protagonista di continue discussioni con Tina Cipollari che continua a non credergli nonostante la decisione di chiudere definitivamente la conoscenza con Gemma.