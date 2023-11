Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 novembre: Roberta e Aurora infiammano la sfilata?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 novembre

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 16 novembre, alle 14.45 su canale 5. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, nel nuovo appuntamento del dating show di canale 5, ci sarà spazio per la seconda sfilata femminile della stagione. Le dame del trono over tornano così a sfilare davanti ai cavalieri chiamati a giudicare non solo gli outfit, ma anche il portamento e la performance che dev’essere rappresentativa del tema.

A bordo campo, come sempre, ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti a commentare non solo le sfilate, ma anche i voti dei cavalieri che, in alcuni casi, si lasciano condizionare dai rapporti personali che hanno con le signore. Tra le tante dame, dunque, chi riuscirà a stupire sia i cavalieri che i telespettatori?

Roberta Di Padua pronta a sbaragliare la concorrenza?

Durante la prima sfilata femminile, a portare a casa la vittoria è stata Barbara De Santi, seguita da Gemma Galgani. Le due dame, sempre molto eleganti e creative, hanno conquistato grandi consensi non solo in studio, ma anche sul web. Chi, invece, ha lasciato tutti senza parole è stata Elena che ha poi lasciato la trasmissione con Maurizio. Aurora Tropea, invece, non ha convinto, ma oggi potrebbe stupire tutti per fare colpo sul nuovo pretendente giunto in trasmissione solo per conoscerla.

Occhi puntati, infine, su Roberta Di Padua. Considerata una delle dame più belle e sensuali del parterre, Roberta, nella scorsa puntata, pur indossando un abito lungo, con una scollatura e uno spacco è riuscita a portare a casa diversi complimenti. Ci riuscirà anche stavolta?

