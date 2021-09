Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 settembre: prime esterne per i tronisti

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 settembre

La nuova stagione di Uomini e Donne, dopo la presentazione dei tronisti Andrea Nicole, Roberta, Matteo e Joele entra ufficialmente nel vivo. Il dating show di canale 5 torna in onda oggi, giovedì 16 settembre, alle 14.45, con le prime esterne. Salvo cambiamenti, infatti, oggi il pubblico dovrebbe cominciare a conoscere i corteggiatori e le corteggiatrici che, dopo aver accettato di partecipare ad un appuntamento al buio, non hanno ancora avuto modo di parlare. Nel corso della puntata di ieri, Andrea Nicole e Roberta si sono soffermate sull’aspetto fisico dei propri pretendenti senza sbilanciarsi.

Per le troniste, dunque, è arrivato il momento di dare il via alla vera conoscena così come Matteo e Joele con quest’ultimo che, stando alle rime anticipazioni, pare abbia avuto qualche difficoltà in esterna a causa della timidezza. Il trono classico, dunque, sta per cominciare a regalare emozioni.

Nuovi corteggiatori per Gemma Galgani?

Con la formula mista, nel corso della medesima puntata, Maria De Filippi parla sia del trono classico che di quello over. Nel corso del nuovo appuntamento, dunque, ci sarà spazio anche per le dame e i cavalieri del trono over. In particolare, il pubblico attende di scoprire se, per Gemma Galgani, arriveranno dei nuovi corteggiatori. Finora, in studio, sono arrivati solo pretendenti per Ida Platano e Isabella Ricci.

Gemma, però, continua a credere fortemente nell’amore come ha raccontato a Roberto ed Elena, sposati da dieci anni dopo l’incontro a Uomini e Donne. Gemma, infatti, ha cominciato la nuova stagione con una grande fiducia e non nasconde la voglia d’innamorarsi e vivere quella favola d’amore che, prima di lei, hanno vissuto altri protagonisti della trasmissione.

