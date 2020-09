Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 settembre: tutti contro Armando Incarnato?

Uomini e Donne, dopo un’intera puntata dedicata totalmente a Gemma Galgani, torna in onda oggi, mercoledì 16 settembre, con la seconda parte della puntata registrata lo scorso 3 settembre. Cosa manderà in onda la redazione di Uomini e Donne? Con la formula mista, si darà sicuramente spazio al parterre del trono over e al trono classico. In attesa delle anticipazioni ufficiali, in base alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News è probabile che, tra i protagonisti della puntata odierna, ci sia Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, dopo il duro confronto con la nuova dama Claudia LaFirenze, tornerà al centro dello studio attirandosi gli attacchi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche del resto del parterre. Cosa scatenerà la bufera intorno ad Armando Incarnato?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 16 SETTEMBRE

Il cuore di Armando Incarnato a Uomini e Donne non trova pace. Il cavaliere napoletano, infatti, ha deciso di chiudere la conoscenza con una dama che stava frequentando scatenando la dura reazione di Tina Cipollari che torna ad attaccarlo perchè tutte le sue frwquentazioni si concludono con un nulla di fatto. Sarà Armando, dunque, ad aprire la puntata odierna? Durante la puntata ci sarà sicuramente spazio per il trono classico. Probabilmente, al centro dello studio si accomoderanno le troniste Jessica e Sophie Codegoni. Come fa sapere il Vicolo delle News, in questa puntata di Uomini e Donne, Jessica è uscita con Davide e Simone trovandosi bene con entrambi. Sophie, invece, è uscita con Facundo, il corteggiatore protagonista di un’accesa discussione con Jessica. Ci dovrebbe, poi, essere una sorpresa per Valentina Autiero: al suo cospetto arriverà un cavaliere 26enne che Valentina farà restare.



