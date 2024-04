Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 aprile 2024/ Mario si dichiara a Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 aprile 2024

In attesa delle anticipazioni ufficiali di WittyTv, la puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 17 aprile 2024, dovrebbe essere la prima parte della registrazione dello scorso primo aprile. Al centro dello studio, dunque, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe tornare ad accomodarsi Ida Platano che non sta vivendo un momento sereno sul trono. Da diverse settimane, Ida ha tirato fuori tutto il proprio malcontento per l’atteggiamento di Mario Cusitore e Pierpaolo, rei di non riuscire a corteggiarla e di non infonderle fiducia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 16 APRILE 2024/ Ida assente, Daniele tra Gaia e Marika

Nell’ultima puntata di cui è stata protagonista, dopo aver pensato di abbandonare la trasmissione, Ida è tornata sui propri passi dopo aver ricevuto una sorpresa di Pierpaolo a Brescia. Con Mario, invece, continuano ad esserci tensioni e il feeling nato naturalmente durante le prime esterne sembra essersi dissolto. Ida, più volte, ha sottolineato di non fidarsi del corteggiatore napoletano che, nel corso della puntata odierna, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, salvo colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbe sorprenderla con un gesto importante.

SCELTA IDA PLATANO A UOMINI E DONNE: SALTA TUTTO?/ La tronista non si presenta in studio

Cosa accadrà nel parterre del trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano come le dinamiche non manchino neanche nel parterre del trono over. Dopo la scelta di Maura e Gianluca di lasciare insieme la trasmissione per vivere la storia nella quotidianità, al centro dello studio, dovrebbe tornare ad accomodarsi Mario Verona. Il cavaliere, tra i più giovani e tra i più corteggiati del parterre maschile, sta continuando a frequentare Milena con cui, però, non c’è stato ancora un bacio diversamente da quanto accaduto con le altre signore con cui è uscito, compresa Ilenia. Mario, però, ha più volte sottolineato di sentire un ‘intesa particolare con Milena decidendo di portare avanti la frequentazione.

Maura Vitali sceglie Gianluca a Uomini e Donne/ Poi svela: "Giudicata per la storia con l’ex di Serie A"

Nella puntata del 16 aprile 2024, Mario aveva annunciato di avere un appuntamento a cena proprio con Milena. Cosa sarà accaduto tra i due? Sarà arrivato finalmente l’atteso bacio che Milena, finora, aveva rifiutato di dare non condividendo l’atteggiamento del cavaliere? Lo scopriremo con la messa in onda della puntata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA