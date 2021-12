Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 dicembre: bacio per Gemma Galgani?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 dicembre

Uomini e Donne torna a fare compagnia al pubblico di canale 5 anche oggi, venerdì 17 dicembre, con una nuova puntata che regalerà divertimento, ma anche colpi di scena. Dopo l’annuncio di Angela e Antonio che hanno annunciato il matrimonio dopo tre mesi dal primo appuntamento, oggi, torneranno ad essere protagonisti le dame e i cavalieri del trono over che stanno ancora cercando l’amore. La puntata odierna, dunque, dovrebbe aprirsi con un nuovo momento dedicato a Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo aver conosciuto Leonardo a distanza a causa della positività al covid, dopo essersi rimessa, ha deciso di conoscerlo personalmente.

Tra Gemma e Leonardo è così cominciata una frequentazione che, già nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, porterà ad una svolta. Sognatrice e romantica, infatti, Gemma si è tuffata nella nuova conoscenza e, secondo le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, pare che tra Gemma e Leonardo sia scattato il bacio.

Uomini e Donne: nuove esterne per Matteo Ranieri

Tra i protagonisti del trono over, dopo la decisione di Isabella Ricci di lasciare la trasmissione per vivere la storia con Fabio nella vita quotidiana, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi altre dame come Marika Geraci che, messe da parte le varie discussioni con Armando Incarnato, si sta dedicando alla conoscenza di Luigi.

Spazio, inoltre, anche al trono classico. A cercare l’amore ci sono Roberta Ilaria Giusti e Matteo Ranieri: per la prima, la scelta tra Luca e Samuele è sempre più vicina mentre Matteo sta continuando a conoscere le sue corteggiatrici e, nella nuova puntata, ha portato in esterna Federica e una ragazza nuova.

