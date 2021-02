Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: Maurizio tra Gemma e Maria

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 FEBBRAIO

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 17 febbraio. Dopo aver invitato Maurizio a trascorrere del tempo dietro le quinte prima con Gemma Galgani e poi con Maria, nella puntata in onda oggi, ci sarà la scelta del cavaliere. Maurizio, accusato da Gemma di prenderla in giro e di essersi avvicinato a lei solo per ottenere un po’ di visibilità, ha ottenuto da Maria De Filippi una settimana di tempo per scegliere se continuare la frequentazione con Gemma o con Maria. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, ci sarà la scelta di Maurizio. Prima di tale momento, Gemma, vestita in modo sensuale, trascorrerà del tempo con Maurizio in una stanza provando ad ammaliarlo. Maurizio, però, si mostrerà freddo.

UOMINI E DONNE: LA SCELTA DI MAURIZIO

Dopo Gemma Galgani, Maurizio trascorrerà del tempo, in una stanza, con le telecamere e il microfono acceso come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, anche con Maria. Con quest’ultima, però, il cavaliere si mostrerà meno freddo e il diverso atteggiamento causerà diverse reazioni in studio. Dopo averli fatti rientrare, Maria De Filippi farà sistemare le sedie della scelta al centro dello studio invitando il cavaliere a scegliere tra Gemma e Maria, ma Maurizio chiederà ancora del tempo. La puntata dovrebbe continuare con Nicola e Patrizia che, al centro dello studio, racconteranno di stare molto bene insieme confermando l’intenzione di continuare a frequentarsi. Non dovrebbe esserci tempo per Sophie Codegoni e i suoi corteggiatori Matteo e Giorgio. I nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, dopo aver notato la corteggiatrice Altea, continueranno a conoscere le ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio.



