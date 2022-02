Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: nuovo cavaliere per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 febbraio

Giovedì 17 febbraio, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Dopo l’appuntamento di ieri che ha visto al centro dello studio Matteo Ranieri che si è ritrovato senza corteggiatrici dopo la scelta di Federica e Denise di non presentarsi in studio, la puntata di oggi dovrebbe ricominciare con Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo aver detto addio a Pierluigi, il signore che si era presentato in studio per lei e con cui è uscita un paio di volte, dovrebbe conoscere oggi un nuovo pretendente.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 16 febbraio: Federica assente per febbre

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne che l’ha vista protagonista al centro dello studio, infatti, Maria De Filippi ha annunciato la presenza di un signore interessato a conoscerla. Nella scorsa puntata, la conduttrice non è riuscito a presentarlo a Gemma, lo farà oggi? Sempre molto entusiasta di fronte ai signori che arrivano in trasmissione esclusivamente per lei, Gemma avrà il classico colpo di fulmine? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

Matteo Ranieri, stoccata a Sophie Codegoni a Uomini e Donne/ "Una così..."

Nadia e Massimiliano, Sara e Giovanni al centro dello studio di Uomini e donne?

La puntata di oggi dovrebbe concedere maggiore spazio al trono over di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni della registrazione della puntata che dovrebbe essere trasmessa oggi pubblicate dal Vicolo delle News, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi anche Nadia e Sara. Le due dame del trono over stanno attraversando una fase diversa. Nadia, dopo aver messo da parte dubbi e paure, si sta godendo il rapporto con Massimiliano. Cosa racconteranno, oggi?

Sara, invece, annuncerà a Uomini e Donne la decisione di chiudere con Giovanni. Dalle anticipazioni del Vicolo, pare che la dama sia convinta dell’interesse, mai tramontato, del cavaliere per Daniela. Come reagirà quest’ultima che, nelle scorse puntate del dating show di canale 5, ha avuto diversi scontri con Giovanni?

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Esterna con Camilla: lei cade in studio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA