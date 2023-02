Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: scontro tra Armando e Michela

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 17 febbraio, con l’ultima puntata settimanale riprendendo il racconto delle dinamiche dal trono di Federico Nicotera. Nella puntata trasmessa ieri, tra Federico e Carola c’è stato un duro scontro che continuerà nell’appuntamento odierno. Dopo aver discusso a lungo, Federico chiuderà il momento Carola con un ballo. Un gesto che manderà in crisi Alice che lascerà lo studio in preda all’ansia. Nel corso della puntata, di fronte all’assenza di Alice, Federico chiederà di poterla raggiungere causando una nuova reazione da parte di Carola, convinta che non abbia senso la sua ulteriore presenza in studio.

La reazione di Carola provocherà il duro commento di Tina Cipollari, ma Federico rassicurerà Carola spiegandole di fare solo ciò che desidera. “Io comunque faccio di testa mia come ho sempre fatto”, saranno le parole del tronista.

Spazio, poi, anche al trono over dove dame e cavalieri continuano a creare dinamiche. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio tornerà nuovamente Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese, chiuso il capitolo Gloria Nicoletti che ha lasciato definitivamente la trasmissione, ha ricominciato a cercare l’amore. Riccardo ha così cominciato a conoscere Michela.

Al centro dello studio, il cavaliere e la dama racconteranno i dettagli del loro rapporto, ma durante il confronto, tra i due, si intrometterà Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, circa un mese fa, sarebbe uscito con Michela. Dopo essersi sentiti per un po’, i due non si erano parlati. Oggi, tra i due ci sarà un durissimo scontro: cosa accadrà in studio?

