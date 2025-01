Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 gennaio 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 17 gennaio 2025 con l’ultima puntata settimanale. Dopo il duro confronto tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino, nella puntata odierna, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi del trono over ma anche del trono classico. Al centro dello studio si accomoderanno così Sabrina e Diego. I due, dopo essersi allontanati e aver fatto passi indietro, avevano ricominciato a frequentarsi senza alcun coinvolgimento fisico. Una scelta della dama che ha più volte ribadito di voler trovare un uomo con cui costruire qualcosa di importante. Tra i due sembrava andare tutto bene anche con le nuove basi, ma nella puntata di Uomini e Donne di oggi ci sarà un nuovo colpo di scena.

Maria De Filippi, infatti, chiamerà al centro dello studio sia Sabrina che Diego i quali si confronteranno nuovamente arrivando ad una decisione che sembrerà definitiva ovvero quella di chiudere la frequentazione avendo desideri diversi.

Martina De Ioannon, esterne con Ciro e Gianmarco

Grande spazio, poi, come sempre, al trono classico, in particolare a Martina De Ioannon. La tronista che ha già scelto (la puntata andrà in onda nei prossimi giorni, ndr), nella puntata odierna di Uomini e Donne, si accomoderà al centro dello studio per un nuovo confronto con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Martina, con Gianmarco, ha fatto un’esterna sulla neve e tra i due c’è stato anche un bacio. Bacio, inoltre, anche con Ciro che, però, è sarà attaccato da Gianni Sperti.

L’opinionista, infatti, punterà il dito contro Ciro accusandolo di aver scelto lo stesso luogo scelto da Brando Ephrikian per l’esterna con Beatriz. Secondo Gianni, Ciro potrebbe essere stato consigliato nel fare l’esterna in quel luogo da cui si vede tutta Roma. Durante il momento di Martina, poi, Maria De Filippi metterà alla prova i due corteggiatori durante il quale Gianmarco ammetterà di non essere innamorato della tronista.