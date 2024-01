Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 gennaio: Cristian deluso da Virginia

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 17 gennaio, alle 14.45 su canale 5. Il dating show di Maria De Filippi continua a regalare emozioni e colpi di scena ai telespettatori che continuano a seguire con interesse le varie vicende sentimentali dei protagonisti. La puntata in onda oggi riprenderà da dove si è interrotta quella di ieri. Al centro dello studio torna così ad accomodarsi Brando che, dopo un confronto con Beatriz, protagonista anche di una durissima lite con Tina Cipollari, ha lasciato lo studio.

Nella nuova puntata, però, Maria De Filippi torna ad occuparsi del trono di Brando soffermandosi sulla conoscenza con Raffaella. Raffaella e Brando hanno fatto un’esterna sulla neve e tra i due non sono mancati dialoghi importanti e soprattutto un nuovo bacio che conferma il grande feeling che c’è tra i due.

Cristian tra Valentina e Virginia

Spazio, poi, al trono di Cristian Forti. Il tronista sta continuando a dividersi tra Valentina e Virginia. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, ci sarà un colpo di scena nel trono di Cristian. Quest’ultimo ammette di essere molto attratto da Valentina, in particolare dal punto di vista caratteriale. Cristian, inoltre, ha spiegato di apprezzare molto anche l’atteggiamento che Valentina ha avuto di fronte alle sue dimostrazioni nei confronti di Virginia.

Cristian, inoltre, porta due regali per le sue corteggiatrici, ma l’assenza di Virginia in studio scatena la dura reazione di Cristian. Il tronista, infatti, stanco dell’atteggiamento di Virginia, annuncia di non voler andare a riprendere Virginia aggiungendo di volerla trovare in studio nella prossima registrazione altrimenti deciderà cosa fare.

