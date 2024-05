Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 maggio 2024/ Tornano Claudia e Alessio: annuncio in studio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 maggio 2024: tornano Claudia Lenti e Alessio Pili

Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne? Oggi 17 maggio 2024 va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con il dating show di Maria De Filippi, che sarà caratterizzato da un atteso ritorno in studio. Le anticipazione della registrazione di Uomini e Donne che sta andando in onda in questi giorni ci svelano, infatti, che Maria De Filippi ospiterà in studio una coppia del trono Over nata poco tempo fa: Claudia Lenti e Alessio Pili.

La loro storia ha avuto inizio solo pochi mesi fa, eppure i due protagonisti, in un’intervista a Verissimo, hanno ammesso di desiderare una famiglia tutta loro. Oggi, ospiti a Uomini e Donne, sveleranno che la loro relazione procede a gonfie vele, e chissà che i due non diano un lieto annuncio al pubblico di Canale 5 e ai presenti.

Uomini e Donne anticipazioni: Ernesto Russo verso l’addio al programma

Intanto la puntata di Uomini e Donne del 17 maggio 2024 ripartirà lì dove l’abbiamo lasciata ieri: lo scontro tra Ernesto Russo, Barbara De Santi e altre dame del parterre. Il cavaliere ha deciso di chiudere la frequentazione con Elisa ma, nelle prossime puntate, messo alle strette da una segnalazione, deciderà di abbandonare il programma. Intanto si avvicina sempre più la scelta di Daniele Paudice, registrata oltre 10 giorni fa. È probabile che la puntata vada in onda la prossima settimana, per lasciare poi spazio, nell’ultima settimana di maggio, a Uomini e Donne Story, così come accaduto lo scorso anno. Alla fine della puntata dedicata alla scelta, è probabile che la redazione mostri al pubblico anche quello che è successo a Daniele, Gaia e Marika dopo l’addio allo studio di Canale 5.











