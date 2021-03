Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Gemma chiude con Cataldo

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 marzo

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 17 marzo, riprenderà esattamente da dove si è interrotta la puntata di ieri. Dopo aver visto sfilare, tra le varie dame, Gemma Galgani e la signora Isabella, la puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, riprenderà con Maria De Filippi che annuncerà la vincitrice. A trionfare sarà Sabina Ricci che ha incantato tutti sfilando come una segreteria sensuale ed improvvisando uno spogliarello. La puntata, poi, riprenderà con Gemma Galgani. La conduttrice manderà in onda un filmato in cui la dama di Torino si sfogherà dietro le quinte. Stavolta, tuttavia, Gemma punterà il dito contro Gianni Sperti e non Tina Cipollari la quale era assente durante il precedente confronto con Cataldo.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, al centro dello studio, Gemma annuncerà l’intenzione di chiudere definitivamente la conoscenza con Cataldo nonostante i tentativi di quest’ultimo di farle cambiare idea. Inoltre, il cavaliere sarà anche criticato da Gianni Sperti, convinto che abbia deciso di corteggiare Gemma solo per popolarità.

Massimiliano e Samantha protagonisti?

La nuova puntata di Uomini e Donne, poi, dovrebbe continuare con Massimiliano Mollicone. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle news, il tronista è uscito con Vanessa, la corteggiatrice che la scorsa volta si era lamentata per la sua scelta di non portarla in esterna. Vanessa, durante il tempo trascorso con Massimiliano, si lascia andare e si racconta parlando anche della malattia della madre. In studio, il tronista ammetterà di essere felice dell’evoluzione che sta avendo il suo rapporto con Vanessa. Al centro dello studio, poi, dovrebbe accomodarsi Samatha Curcio che ha ammesso di avere un interesse per Gero Natale. Il cavaliere che aveva espresso dubbi sulla permanenza in trasmissione, ha accettato di uscite una volta con la tronista. Come sarà andata la loro esterna? L’interesse di Vanessa per Gero sarà motivo di scontro in studio.

