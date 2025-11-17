Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi 17 novembre con Marina in lacrime e Alessio Pili Stella contro Lucia.

Nuova settimana e nuova puntata per Uomini e Donne che torna in onda oggi, lunedì 17 novembre, con una puntata ricca di colpi di scena. Si parte con Mario Lenti che torna al centro dello studio per conoscere Giusy, una nuova dama arrivata in trasmissione esclusivamente per lui. Tina Cipollari interviene invitando la dama a ripensarsi ma la dama si accomoda per presentarsi. Spazio, poi, a Marina che non nasconde la delusione provata per Enrico che, pur essendo sceso per Marina, ha lasciato il numero a Barbara riconoscendo nella De Santi una delle signore più belle del parterre.

Chi è Francesco S., cavaliere di Uomini e Donne/ Chiede a Lucia di andare via, ma lei tentenna

Marina, nel parterre, non trattiene le lacrime portando Maria De Filippi ad intervenire. La conduttrice, così, difende Marina e chiede nuovamente ad Enrico il motivo per cui abbia lasciato il numero a Barbara che, però, non ha accettato il numero.

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessio Pili Stella contro Francesco e Lucia

Spazio, poi, a Francesco S. e Lucia. Si tratta di nuovi protagonisti del trono over che hanno cominciato a frequentarsi. Finora, il cavaliere e la dama non hanno mai raccontato i dettagli della loro conoscenza al centro dello studio, ma oggi, Maria De Filippi li chiama al centro lasciando ad entrambi la parola. Francesco ammette di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine ma Lucia appare perplessa. Durante il confronto, interviene Alessio Pili Stella che non crede a nessuno dei due ipotizzando un accordo.

Chi è Enrico, cavaliere di Uomini e donne/ Scende per Marina ma lascia il numero a Barbara De Santi

La parte finale della puntata sarà dedicata al trono classico. Sara Gaudenzi torna ancora al centro dello studio per confrontarsi con Jakub con cui ha fatto la seconda esterna consecutiva e con Marco il quale ammette di essere dispiaciuto per la scelta della tronista di aprirsi con Jakub e non con lui.