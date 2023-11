Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 novembre: Gemma Galgani ci riprova con Silvio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 novembre

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 17 novembre, con un appuntamento assolutamente imperdibile. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro di tutto ci saranno le dame e i cavalieri del trono over che continuano a regalare emozioni, ma soprattutto colpi di scena. Occhi puntati, dunque, su Gemma Galgani. La dama di Torino, chiusa la brevissima conoscenza con Bruno che non è più stato presente in trasmissione, pare aver messo nuovamente gli occhi su Silvio. Dopo aver ballato con lui durante la sfilata femminile, Gemma ha deciso di chiedergli di ricominciare a frequentarsi dopo aver chiuso il rapporto nella scorsa stagione.

Uomini e donne: Alessio e Claudia chiudono i rapporti/ La svolta la trono over é inaspettata!

Una richiesta che, naturalmente, scatenerà i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche la reazione di Silvio che, dopo averla corteggiata lo scorso anno, rifiuterà la proposta di Gemma non essendo più interessato.

Alessio e Claudia: nuovo scontro per l’ex fidanzato di lei?

Tra le coppie più discusse di Uomini e Donne c’è sicuramente quella formata da Alessio e Claudia. Nonostante la forte attrazione fisica e il desiderio di non conoscere nessun’altra persona, la gelosia scatena sempre diversi scontri. Dopo le parole di Maria De Filippi che, nella scorsa puntata aveva annunciato l’arrivo in trasmissione dell’ex fidanzato di lei, oggi, Alessio e Claudia tornano ad accomodarsi al centro dello studio per affrontare nuovamente l’argomento.

Tiziana Riccardi sfila in intimo a Uomini e Donne/ Tina chiede il segreto, lei: "Faccio le pulizie..."

L’ex fidanzato di Claudia avrebbe voluto riprovarci, ma la dama del trono over è apparsa decisa nel non riaprire un capitolo che considera chiuso. Via, dunque, ad alcune discussioni al termine delle quali l’ex di Claudia ha deciso di andare via abbandonando la trasmissione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA