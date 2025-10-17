Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne svelano il momento difficile che vivrà Agnese De Pasquale con Federico Mastrostefano.

La settimana di Uomini e Donne si chiude con la puntata in programma oggi, venerdì 17 ottobre 2025, ricca di emozioni e colpi di scena. Si parte con Federico Mastrostefano che continua a creare dinamiche uscendo con più dame contemporaneamente. Dopo aver chiuso la conoscenza con Rosanna Siino e Veronica per dedicarsi ad Agnese De Pasquale, Federico ha deciso di conoscere anche Francesca, una nuova dama del parterre con cui si è trovato bene durante un aperitivo al punto da trattenersi anche per cena.

Un atteggiamento, quello di Federico, non è piaciuto ad Agnese che ha così deciso di chiudere la frequentazione ma nella puntata in onda oggi arriva il colpo di scena. Federico torna al centro dello studio e annuncia di non voler più frequentare Agnese preferendo Francesca. Una decisione che causa la reazione, tra le lacrime della De Pasquale.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani piange per Mario Lenti

Le lacrime saranno le principali protagoniste della puntata odierna di Uomini e Donne. A piangere non sarà solo Agnese De Pasquale ma anche Gemma Galgani che, dopo aver sperato di poter avere un rapporto, diverso da quello amichevole, con Mario Lenti, dovrà fare i conti con la scelta del cavaliere. Quest’ultimo, infatti, ha più volte ribadito di vedere gemma solo come un’amica ma la dama di Torino non sembra disposta a rassegnarsi.

Per il trono classico, invece, dovrebbe tornare al centro nuovamente Flavio Ubirti che ha portato ancora in esterna Nicole Belloni che, però, non viene mostrata in puntata. In studio, invece, non si presentano Martina e Denise e Flavio decide di lasciare lo studio per raggiungerle e capire le loro motivazioni.

