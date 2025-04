Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 aprile 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 18 aprile 2025, con l’ultima puntata settimanale prima della pausa pasquale. Nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, al centro dello studio, torna Gemma Galgani. Dopo essere uscita con Francesco e aver chiuso la conoscenza per scelta del cavaliere che ha spiegato di non essersi trovato bene e di voler chiudere subito. Nessuna possibilità di ricucire il rapporto, ma Gemma non ha versato lacrime mettendosi subito nuovamente in gioco.

Nella puntata in onda oggi, così, la dama di Torino torna al centro dello studio per un confronto con un nuovo cavaliere con cui è uscita e con il quale è andato tutto bene. Tra la dama e il cavaliere, infatti, c’è stato anche un bacio e, in studio, confermano di voler continuare a conoscersi.

Protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne sono anche Sebastiano Mignora e Gloria Nicoletti. Nella puntata in onda ieri, dopo aver chiuso con Fabrizio, Gloria aveva accettato di ballare con Sebastiano che ha ribadito il proprio interesse per la dama affermando di essere pronto anche a lasciare il programma. Sebastiano, tuttavia, sta conoscendo anche un’altra dama.

Spazio, poi, a Giuseppe che ha concesso l’esclusiva a Rosanna. La dama, però, non ha ricambiato l’esclusiva e ha accettato il numero anche di altri cavalieri.

Spazio, poi, al trono di Gianmarco Steri. Il tronista aveva a disposizione una sola esterna e ha scelto di farla con Francesca Polizzi con cui ha ritrovato un’intesa. In studio, Cristina Ferrara non nasconde la delusione. Dopo essersi aperta con lui, la corteggiatrice sperava di poter trascorrere nuovamente tempo con il tronista.

Arrabbiata, invece, è Nadia che è rimasta a casa per due settimane consecutive. Delusa e sempre più convinta di non piacere a Gianmarco, Nadia decide di autoeliminarsi. Una decisione clamorosa che spiazza anche lo stesso tronista.