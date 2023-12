Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 dicembre: Emanuela e Marco Antonio lasciano il programma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 dicembre

Ultima settimana di Uomini e Donne prima della pausa natalizia. Oggi, lunedì 18 dicembre, il dating show di canale 5 torna con una puntata assolutamente imperdibile. Al centro dello studio, dopo gli scontri e la scelta di lei di prendere le distanze per un bacio dato a Roberta Di Padua, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio tornano a confrontarsi. Seduti l’uno di fronte all’altra, i due raccontano di essersi riavvicinati dopo la scelta di lui di mettere un punto alla conoscenza con Roberta provando un forte interesse nei confronti di Emanuela. Nel corso del confronto, inoltre, Maria De Filippi annuncia la presenza dietro le quinte di tre ragazze pronta a conoscerlo.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, il confronto tra Emanuela e Marco Antonio Alessio si conclude con la decisione di lasciare insieme la trasmissione.

Spazio, inoltre, anche a Federico e Aurora Tropea. Federico, giunto in trasmissione per conoscere solo Barbara De Santi, dopo alcune incomprensioni che hanno portato entrambi a mettere un punto alla conoscenza, ha deciso di restare in trasmissione accettando l’invito di Aurora Tropea che, dopo la chiusura da parte di Barbara, gli ha chiesto di poterlo conoscere. Nel corso della puntata odierna, Maria De Filippi, notando già un certo feeling tra i due, chiede a Federico le prime impressioni su Aurora.

Nel corso della untata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per il trono classico, in particolare per Cristian, diviso tra Virginia e Valentina e per Brando diviso, a sua volta, tra Beatriz e Raffaella.











