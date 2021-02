Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: la scelta di Sophie in onda?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 FEBBRAIO

La settimana di Uomini e Donne continua oggi con una nuova puntata che potrebbe essere dedicata a Sophie Codegoni. La giovane tronista del programma di Maria De Filippi ha iniziato il suo percorso a settembre. La sua scelta è stata già registrata e la puntata potrebbe andare in onda proprio oggi, giovedì 18 febbraio. Sono pochissime le anticipazioni al riguardo e, diversamente da quanto accaduto in occasione della scelta di Davide Donadei e Chiara Rabbi, non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte della redazione. Controllando le varie registrazioni di cui le anticipazioni vengono fornite dal Vicolo delle News, dunque, oggi, Sophie Codegoni e i corteggiatori Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri potrebbero essere i protagonisti del penultimo appuntamento settimanale con il dating show di canale 5. Qualora, invece, la redazione dovesse decidere di cambiare tutto, potrebbe mandare in onda l’inizio di una nuova puntata dedicata sia al trono classico che al trono over.

UOMINI E DONNE: OGGI LA SCELA DI SOPHIE CODEGONI TRA MATTEO E GIORGIO?

Sale l’attesa per la messa in onda della scelta di Sophie Codegoni. La giovane tronista di Uomini e Donne ha affrontato un lungo percorso nel corso del quale non sono mancate le emozioni, ma anche i litigi e le incomprensioni con i suoi corteggiatori. Molto determinata e sicura di ciò che vuole, Sohie, dopo aver eliminato diversi corteggiatori, si è concentrata su Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri. Con quest’ultimo, il feeling è stato immediato anche se, inizialmente, la timidezza del corteggiatore, ha frenato il rapporto. Esterna dopo esterna, Matteo e Sophie si sono avvicinati sempre di più con il corteggiatore che non ha nascosto la voglia di vivere il rapporto fuori dal programma. Giorgio, arrivato quando la conoscenza con Matteo era già iniziata, è riuscito comunque a farsi strada nel cuore della tronista. Il momento della messa in onda della scelta, dunque, è arrivato?



