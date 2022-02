Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: lite tra Armando e Diego Tavani?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 febbraio

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 18 febbraio, con una puntata imperdibile. Dalle anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, la puntata in onda oggi dovrebbe regalare grandi colpi di scena. Tra i cavalieri del parterre del trono over ci sarà uno scontro durissimo. I protagonisti saranno Armando Incarnato e Diego Tavani. I due cavalieri che si sono scontrati in occasioni precedenti sfioreranno la rissa.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 17 febbraio: Matteo assente, lite per...

Tutto nascerà quando Diego svelerà di aver accettato di fare un video di saluto con un signore che è un amico di Armando. Nonostante tutto, Diego ha accettato di fare ugualmente scatenando la dura reazione di Armando in studio. Ad evitare il peggio è stato solo l’intervento delle altre persone presenti in studio.

Luca Onestini, danni shock all'occhio per l'ex Uomini e Donne/ "Colpa del match PSG-Real Madrid!"

Il ritorno di Federica nel trono di Matteo Ranieri

Spazio, poi, al trono classico di Uomini e Donne. Dopo il momento dedicato a Luca Salatino, nella puntata di oggi, al centro dello studio, si accomoderà Matteo Ranieri. Il tronista, nell’ultima untata trasmessa di cui è stato protagonista, è rimasto senza parole di fronte alla scelta di Denise e Federica di non presentarsi in studio. Il tronista si è sentito messo da parte ed è stato assalito da mille dubbi, convinto di non essere realmente nella testa delle sue corteggiatrici.

Dalle anticipazioni del Vicolo delle News, però, sappiamo che ci sarà un colpo di scena. Dopo una puntata d’assenza, Federica tornerà in studio per un confronto con Matteo Ranieri. Tra il tronista e la corteggiatrice ci sarà così un faccia a faccia che si concluderà con un abbraccio grazie all’intervento di Maria De Filippi le cui parole serviranno a far capire le intenzioni sia di Matteo che di Federica.

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Soraya sarà la scelta? Il dettaglio in esterna...

© RIPRODUZIONE RISERVATA