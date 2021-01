Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Davide in crisi, Chiara..

ANTICIPAZIONI PUNTATA UOMINI E DONNE 19 GENNAIO

Dopo la puntata interamente dedicata a Gemma Galgani e alla fine della sua storia d’amore con Maurizio Guerci, Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, la registrazione dello scorso 4 gennaio, dopo il momento di Gemma, è andata avanti con il trono di Davide Donadei.

Il tronista pugliese, dopo aver chiarito con Chiara Rabbi, è uscito in esterna con Beatrice. Con la Buonocore c’è stata, in realtà, una doppia eterna a Uomini e Donne. La prima è stata organizzata da lei mentre la seconda da lui. Davide, infatti, si è recato a causa della sua corteggiatrice trovandola in pigiama. I due chiacchierano e scherzano insieme e, alla fine dell’esterna, Davide ammette che fa fatica a non baciarla. In studio, poi, scoppia la discussione e Chiata propone di non uscire più in esterna vedendo Davide in difficoltà che confessa di essere pronto ad una scelta dieci giorni fa, ma di aver poi cambiato idea.

ROBERTA DI PADUA E RICCARDO GUARNIERI: NATO L’AMORE?

La frequentazione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri continua. Dopo una piccola battuta d’arresto, il cavaliere, nella scorsa puntata, ha deciso di non conoscere altre donne per concentrarsi sulla sua frequentazione con Roberta.

Al centro dello studio, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Roberta racconta di aver visto Riccardo una volta alla settimana e parla di complicità oltre che di attrazione fisica che avevano anche durante la loro prima frequentazione. Nessuno dei due, però, parla d’amore. Roberta, pur essendo felice dell’evoluzione che sta avendo il suo rapporto con Riccardo, non nasconde i propri dubbi su quello che sarà il loro futuro insieme. La puntata potrebbe continuare anche con Giancarlo che, dopo l’addio ad Aurora Tropea, sta continuando a frequentare Alessandra.

