Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Cristian bacia Valeria e Valentina

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 18 ottobre, con una nuova puntata. Cosa accadrà nel programma di Maria De Filippi dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e a Roberta Di Padua che ha litigato con Marco mostrando anche i messaggi? Stando alle anticipazioni della registrazione della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, la puntata di oggi dovrebbe concedere spazio al trono classico. Se Manuela Carriero, dopo l’eliminazione di Michele ha rivissuto l’esterna con Carlo e ha conosciuto il nuovo corteggiatore Tommaso, Cristian Forti e Brando stanno portando avanti le conoscenze con le ragazze presenti in studio.

MANUELA CARRIERO, UOMINI E DONNE/ Incontro con il corteggiatore Tommaso, Maria: "Assomiglia a Michele"

Stando agli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, pare che oggi, al centro dello studio, si accomoderà Cristian Forti. Se del trono di Brando non si parlerà, csì non sarà per Cristian Forti che si sta concentrando sulle conoscenza delle ragazze che si sono dichiarate per lui.

Cristian Forti tra Valeria e Valentina

Dopo aver conosciuto Beatriz che si è dichiarato per Brando, Cristian Forti si è concentrato sulla conoscenza con le ragazze che, dopo aver partecipato all’appuntamento al buio, hanno scelto di dichiararsi per lui rinunciando a conoscere Brando. Tra tutte, Cristian è stato attratto da Valeria e Valentina con cui ha fatto una doppia esterna.

ROBERTA DI PADUA, LITE CON MARCO A UOMINI E DONNE/ Lui chiede scusa, ma lei mostra messaggi...

Cristian, dopo più di un mese sul trono, ha baciato sia Valeria che Valentina. Un doppio bacio che non resterà senza conseguenze perché, come svela Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, in studio di scatenerà una discussione che porterà anche le stesse corteggiatrici a litigare tra loro. Cosa accadrà, invece, nel trono over? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 17 ottobre 2023/ L'esterna di Manuela con Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA