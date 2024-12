Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 19 dicembre 2024: crisi profonda tra Martina e Gianmarco

Una nuova puntata di Uomini e Donne andrà in onda questo pomeriggio di giovedì 19 dicembre 2024 e dalle anticipazioni si scopre che cosa accadrà in studio. Oggi andrà in onda la seconda parte della registrazione del 9 dicembre scorso e dunque la puntata inizierà dallo stesso argomento con cui si è conclusa quella di ieri: la crisi profonda tra Martina e Gianmarco. La tronista romana ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ma mentre tuttavia il rapporto con Ciro procede in modo abbastanza lineare nei ultimi giorni con Gianmarco c’è stato un profondo distacco.

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 19 dicembre 2024, infatti, Martina e Gianmarco avranno un nuovo confronto. Il corteggiatori ha accusato la tronista di essere un po’ immatura e di avere degli atteggiamenti frivoli e leggeri che a lui non piacciono per niente, Martina De Ioannon ha provato a giustificarsi dicendo che lei è attratta da entrambi e non sa chi scegliere ma di tutta risposta Gianmarco Steri è rimasto fermo sulle sue convinzioni tanto che alla fine la tronista ha tuonato contro di lui lasciando intendere di essere pronta ad eliminarlo. Cosa succederà nella puntata di oggi tra i due?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: Francesca resta senza corteggiatori

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che ampio spazio avrà anche l’altra tronista del Trono Classico: Francesca Sorrentino che resterà senza corteggiatori. La giovane tronista vivrà un momento difficile del suo percorso. Scendendo nel dettaglio, Paolo Stile non si presenterà in studio dopo aver avvisato la produzione, mentre Francesco De Martino, che sembrerà parecchio assente, le rivelerà che per motivi suoi personali non potrà esserci sempre. Il corteggiatore, in seguito, spiegherà a Francesca i motivi del suo comportamento a microfoni spenti durante un ballo ed i due si chiariranno. Non ci sarà anche Gianmarco.

Infine nella puntata di oggi Uomini e Donne, ci sarà spazio anche i protagonisti del Trono Over ieri c’è stato un altro durissimo scontro in studio tra Gloria e Maurizio con la rottura definitiva dei due, ed inoltre sono scese due nuove dame per Fabio Cannone, Ida Linda ed Eleonora Roma. Oggi, invece, si parlerà di Diego, Cristina e Sabrina. Il cavaliere romano, infatti, è uscito di nuovo con Cristina, ma lei deciderà – ancora una volta – di mettere la parola fine alla conoscenza. E lo stesso farà anche Sabrina, nonostante i due siano andati oltre i baci, la dama troncherà la frequentazione.