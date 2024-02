Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 febbraio 2024: Barbara De Santi delusa da Ernesto Russo, addio vicin

Anticipazioni Uomini e Donne, 19 febbraio 2024: niente bacio tra Ernesto Russo e Barbara De Santi

Puntuale come sempre alle 14.45 torna anche oggi 19 febbraio 2024 Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che protagonista di puntata sarà la coppia formata da Ernesto Russo e Barbara De Santi. Il cavaliere del Trono Over è ritornato in trasmissione per movimentare le dinamiche scegliendo di approfondire la conoscenza con ben quattro donne poi ridotte a sole due. Jennifer e Barbara De Santi tra quest’ultima ed Ernesto sembra esserci una particolare complicità anche se l’uomo appare molto frenato nei confronti della dama.

Nel dettaglio infatti tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo non è scattato nessun bacio nonostante i due siano usciti varie volte insieme in esterna e ci sia stata anche una cena. Il cavaliere nella puntata di oggi di Uomini e Donne svelerà i motivi del suo comportamento mentre Barbara De Santi apparirà delusa. Già passato, quest’ultima ha troncato delle conoscenze proprio perché i cavalieri erano sembrati troppo freddi nei suoi confronti e dunque succederà anche questa volta? Addio vicino tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo?

Le anticipazioni sulla puntata del 19 febbraio 2024 di Uomini e Donne svelano anche che cosa succederà agli altri protagonisti. Spazio avrà in puntata anche Ida Platano, la tronista nelle scorse puntate ha chiuso la conoscenza con Mario Cusitore dopo l’ennesima segnalazione su di lui. Nonostante il corteggiatore si sia scusato non ha voluto sentire ragioni e l’ha eliminato. Adesso Ida Platano sta conoscendo Pierpaolo ed i due appaiono sempre più vicini.

Infine si passerà al trono di Brando Ephrikian che continuerà ad essere diviso tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Quest’ultima ormai è ai ferri corti con Tina Cipollari e non è escluso che tra le due ci siano delle nuove liti. L’opinionista, infatti, stando alle dichiarazioni della corteggiatrice brasiliana ha rovinato la sua esterna con Brando. Tina a sua colta l’ha attaccata definendola cafona e insicura ed alla fine sono dovuti intervenire Gianni Sperti e Maria De Filippi per calmarla. L’appuntamento con Uomini e Donne e da lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.

