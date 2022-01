Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: Marika tra Diego e Armando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 gennaio 2022

Nuova puntata di Uomini e Donne oggi, 19 gennaio, su Canale 5. Maria De Filippi torna con il consueto appuntamento che promette ancora scintille. Ieri la puntata si è interrotta con l’uscita dallo studio di Armando Incarnato dopo una nuova accesa lite con Marika, sedutasi al centro dello studio perché uscita con Diego. Prima che quest’ultimo facesse il suo ingresso in studio, Armando, interpellato da Maria De Filippi, ha detto la sua, scatenando l’attacco della dama.

Da qui l’inizio di uno scontro senza esclusione di colpi, durante il quale non sono mancate pesanti accuse da parte di entrambi. Marika ha appellato Armando “mezzo uomo”, facendo infuriare il cavaliere che ha poi lasciato lo studio per ritrovare la calma. Nella puntata di oggi ritroviamo ancora Marika al centro dello studio.

Uomini e Donne, Marika e Diego nuova coppia? Gemma Galgani ‘in attesa’ di Stefano

A Uomini e Donne oggi, 19 gennaio, scopriremo cos’è accaduto tra Marika e Diego. Quest’ultimo stava uscendo con Jessica ma la frequentazione si è chiusa con tanto di attacchi della dama in studio: “È una persona che vuole giocare!”, ha infatti dichiarato a Maria De Filippi. Marika, tuttavia, ha ammesso di essersi trovata molto bene con lui e di aver anche conosciuto suo padre; lui confermerà questa versione? Nella puntata di oggi, inoltre, potrebbe esserci ancora spazio per Gemma Galgani. Maria De Filippi deve infatti ancora svelare al pubblico cos’è accaduto tra la dama torinese e Stefano, il cavaliere che lei aveva inizialmente rifiutato per paura che Leonardo chiudesse la conoscenza con lei. Come si saranno trovati in questo nuovo incontro in esterna?

