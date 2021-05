Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 maggio: Gemma Galgani e Ida protagoniste?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 maggio

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne oggi, mercoledì 19 maggio, alle 14.45 su canale 5. Dopo il durissimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la puntata di oggi dovrebbe vedere nuovamente la dama al centro dello studio. Chiuso il capitolo con Riccardo, su consiglio di Maria De Filippi, Ida ha accettato di uscire con Gabriele, un giovane cavaliere giunto in trasmissione per corteggiare Elisabetta Simone la quale, tuttavia, dopo l’addio a Luca Cenerelli, ha preferito uscire con Marco. Come sarà andato il primo appuntamento tra Ida e Gabriele? Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, pare che Ida e Gabriele siano stati bene insieme. I due si sono concessi un aperitivo al mare. Ida, poi, lo ha invitato da lei e, come svelano le talpe del Vicolo, durante il loro confronto, confermeranno l’intenzione di continuare a frequentarsi.

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Lei piange, Maria la spinge verso..

Gemma Galgani, nuovo confronto con Aldo

Gemma Galgani dovrebbe tornare ad essere protagonista. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, la dama di Torino dovrebbe tornare al centro dello studio per un nuovo confronto con Aldo. Nell’ultima puntata in cui Gemma è stata al centro dello studio, Aldo ha spiegato di vedere in lei solo un’amica. Una dichiarazione, quella del cavaliere, che ha lasciato l’amaro in bocca a Gemma che cominciava a provare per lui qualcosa di diverso dalle semplice amicizia. Aldo, tuttavia, dopo essere uscito anche con Isabella Ricci, ha capito di non poter avere un futuro sentimentale con Gemma. Nella puntata di oggi, la Galgani, dopo lo sfogo dietro le quinte, dovrebbe confrontarsi nuovamente con Aldo a cui confesserà di non aver gradito il suo atteggiamento. Aldo tornerà sui suoi passi? Dalle anticipazioni del Vicolo delle news pare di no.

LEGGI ANCHE:

Mauro Faettini e Lisa Palugan annunciano il matrimonio a Uomini e Donne/ Gemma piangeElisabetta Simone, Uomini e Donne/ "Con Marco sto bene, ma il rapporto con Luca..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA