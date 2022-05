Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 maggio: Riccardo ci riprova con Gloria?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 maggio

Riccardo Guarnieri ci riprova con Gloria nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 19 maggio? Nella scorsa puntata, dopo un nuovo chiarimento con Ida Platano nel corso del quale ha ammesso di volere un rapporto civile e amichevole, Riccardo aveva provato a convincere Gloria ad uscire nuovamente con lui. La dama, tuttavia, che sta uscendo con Fabio, ha rifiutando non volendo riaprire un capitolo che considera chiuso. Riccardo, dunque, si sarà arreso o avrà deciso di chiudere nuovamente una possibilità alla dama?

Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, inoltre, potrebbe esserci il momento dedicato ad Ida Platano. Al centro dello studio, la dama potrebbe raccontare nuovi dettagli della sua frequentazione con Marco con cui c’è stato un bacio e che è stato assente nelle scorse puntate.

Veronica rimondi spiazza tutti con una decisione a Uomini e Donne?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e donne, inoltre, al centro dello studio, potrebbe tornare ad accomodarsi Veronica Rimondi. La tronista ha scelto di concentrarsi sulla conoscenza con Andrea, Matteo e Federico. Tra i tre, tuttavia, i due corteggiatori che hanno colpito di più Veronica sono Andrea e Matteo con cui, nella scorsa puntata, non solo ha fatto un’esterna, ma ha baciato entrambi. Con Federico, dopo una partenza che lasciava pensare ad un proseguimento della conoscenza, tutto si è fermato.

Da settimane, infatti, Veronica non lo porta in esterna e, come svelano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata pubblicate subito dopo la registrazione dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe essere una decisione di Veronica che cambierà il suo trono ovvero l’eliminazione di Federico.

