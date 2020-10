Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: Davide e Lucrezia protagonisti?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 19 OTTOBRE: DAVIDE PROTAGONISTA?

Continua l’alternanza, non sempre netta, tra trono over e trono classico a Uomini e donne e anche oggi potrebbe succedere lo stesso con l’arrivo al centro dello studio dei giovani protagonisti e, in particolare, di Davide e Lucrezia. Le anticipazioni della nuova puntata del dating show di Maria de Filippi lascia intendere che oggi proprio il bel Davide potrebbe finire sotto la lente proprio grazie alle sue uscite con le corteggiatrici che sono in studio pronte a conoscerlo. I tempi stringono e presto per loro potrebbe avvicinarsi il momento della scelta ma, fino ad allora, dovrà fare i conti con la furia Beatrice. Il tronista aveva annunciato di volerla portare in esterna per festeggiare il suo compleanno ma poi ha preferito consolare una triste Chiara.

IN ARRIVO UN BACIO PER GIANLUCA?

Inutile dire che il caso farà infuriare un po’ tutti nello studio e in molti prenderanno posizione ammonendo il tronista che, almeno avrebbe potuto farle avere un pensiero, ma così non è stato. Dall’altra parte c’è ancora Armando che proprio nei giorni scorsi era tornato a discutere con il bel tronista. Il cavaliere del trono over di Uomini e donne si è molto avvicinato a Lucrezia, almeno fino ad un certo punto, ma alla fine non si è potuto parlare della loro situazione visto che Lucrezia non era in studio, almeno secondo quanto riportano le anticipazioni del VicolodelleNews. Anche Gianluca de Matteis sarà protagonista con una discussione nei camerini con Gabriella fino a che non è riuscito a rubargli un bacio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA