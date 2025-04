Uomini e Donne: anticipazioni puntata 2 aprile 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 2 aprile 2025, con una nuova puntata che si apre con Gemma Galgani. La dama di Torino torna al centro dello studio per conoscere un nuovo cavaliere. Per lei, così, arriva Luciano, un signore pronto a corteggiarla e a cui Tina Cipollari rivolge le classiche domande sul perché abbia deciso di corteggiare proprio Gemma.

Le attenzioni, poi, si spostano nuovamente su Sabrina. La dama del trono over sta conoscendo Emanuele, un nuovo signore del parterre che ha lasciato più volte il numero alla dama la quale ammette di essere stata colpita dal suo fascino. Tra Sabrina ed Emanuele si intromette Giuseppe a cui, però, risponde proprio il cavaliere che promette alla dama che non parlerà mai di Giuseppe.

La puntata del trono over di Uomini e Donne continua, poi, con Damiano Foti. Il cavaliere ha chiuso la conoscenza sia con Morena Farfante che con Gloria Nicoletti ma anche con Giovanna, una nuova dama del parterre con cui era scattata subito l’attrazione fisica. L’annuncio di Maria De Filippi scatena la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che accusano il cavaliere di non essere alla ricerca di un vero amore ma solo di conoscenze superficiali.

Giovanni, poi, chiede scusa sia ad Agnese che a Francesca per l’atteggiamento avuto nelle scorse puntate mentre Maria De Filippi chiama al centro dello studio Luana che sta uscendo con Gabriele. La dama, poi, è la protagonista di una discussione con Alessio Pili Stella con cui è uscita nelle scorse settimane.

Gianmarco Steri infastidito dalle sue corteggiatrici

La parte finale della puntata di Uomini e Donne del 2 aprile 2025, poi, si conclude con Gianmarco Steri. Il tronista, nella scorsa puntata, aveva rincorso Cristina dopo la fuga di quest’ultima dallo studio. Il tronista ha deciso di portarla in esterna dove, però, la corteggiatrice non si presenta. In compenso, Cristina è presente in studio e Gianmarco ne approfitta per chiedere alle sue corteggiatrici di non fuggire più dallo studio ma di affrontare le varie situazioni.

Non è uscita in esterna Francesca Polizzi che, tuttavia, essendo presente in studio, osserva tutto e ascolta le parole del tronista preferendo non commentare.