Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 aprile: Gemma tra Nicola e Roberto?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 aprile

Dopo le ultime due puntate durante le quali ha discusso duramente con Tina Cipollari, Gemma Galgani torna ad essere la protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? Il dating show di canale 5 torna in onda oggi, con l’ultimo appuntamento settimanale, ma chi siederà al centro dello studio. Purtroppo, non ci sono anticipazioni ufficiali e per scoprilo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Tuttavia, stano alle anticipazioni delle registrazioni pubblicate dal Vicolo delle News, al centro dello studio potrebbe sedersi nuovamente Gemma Galgani. La dama, dopo aver chiuso con Domenico, ha rivisto Nicola Vivarelli. I due, tuttavia, non sono tornati a frequentarsi, ma si sono rivisti in amicizia come sottolineano entrambi. Gemma, tuttavia, ha visto anche Roberto, un cavaliere che sta frequentando anche Isabella con cui ha intenzione di portare avanti la conoscenza.

Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ Rifiuta quattro dame e sceglie Elisabetta, ma...

Giacomo Czerny, nuova lite con Carolina?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne potrebbe esserci spazio anche per il trono classico. Maria De Filippi potrebbe così concedere nuovamente spazio a Giacomo Czerny che, nel corso delle ultime puntate, si è concentrato sulla conoscenza con Martina e Carolina. Con quest’ultima ha anche discusso per la decisione di conoscere nuove corteggiatrici e nella nuova puntate il tronista potrebbe tornare a discutere con Carolina, delusa dalla decisione di Giacomo di lasciarla a casa per uscire con Martina e una nuova ragazza. Non è da escludere, inoltre, un momento dedicato ad Armando Incarnato e alla sua conoscenza con Angela che ha chiuso la frequentazione con Luca Cenerelli. Saranno davvero questi i protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne? Lo scopriremo a partire dalle 14.45.

