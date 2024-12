Uomini e donne, cos’è successo nella precedente puntata: dalla sfilata al ritorno di Amal

Uomini e donne 2024 torna in onda oggi pomeriggio, lunedì 2 dicembre, con il primo appuntamento settimanale come sempre dalle ore 14.45 su Canale 5. Ripercorrendo quanto accaduto nella puntata di venerdì scorso, il Trono Over è stato animato dalla sfilata tutta al femminile che ha visto protagoniste le dame: a trionfare alla fine è stata Gloria.

Matrimonio Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne/ Location, abito sposa, invitati: i dettagli

Il Trono Classico ha visto invece protagonista Michele Longobardi: il percorso del tronista entra sempre più nel vivo e in studio c’è stato un confronto con Amal. In seguito alla loro esterna e al faccia a faccia avuto in camerino, durante il quale sono arrivati al chiarimento, i due si sono ritrovati in studio e per il tronista c’è stato anche un acceso confronto con Veronica. La corteggiatrice è andata ancor di più su tutte le furie dopo aver visto il bacio tra Michele e Mary in esterna e ha deciso di abbandonare lo studio; Amal è invece rimasta ed ha proseguito il confronto con il tronista.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 29 NOVEMBRE 2024/ Fabio torna, gelo con Gemma

Uomini e donne, anticipazioni puntata di oggi: l’addio di Alessio Pecorelli

Ma cosa succederà nella puntata di Uomini e donne 2024 in onda oggi pomeriggio, lunedì 2 dicembre, su Canale 5? Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate da TvBlog, in questo nuovo appuntamento pomeridiano si registra il definitivo addio di Alessio Pecorelli al programma. Il tronista è stato coinvolto in una clamorosa segnalazione, secondo cui avrebbe frequentato alcuni locali di notte assieme ad una ragazza, fatto che contrasterebbe con il regolamento del programma.

Alessio Pecorelli quest’oggi lascia il trono sollecitato da Maria De Filippi, dopo che le sue corteggiatrici hanno deciso di auto-eliminarsi in seguito alla segnalazione e ai comportamenti manifestati dal tronista. A lasciare il programma sarà anche Mario Cusitore: il Cavaliere del Trono Over è rimasto coinvolto nella segnalazione che riguarda Alessio e, sebbene lui non abbia infranto le regole della trasmissione, ha comunque deciso di abbandonare lo studio.

Maria De Filippi e il gesto per Genny a Uomini e Donne/ La reazione di Tony di Temptation Island