Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 dicembre: Riccardo chiude con Gloria?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 dicembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 2 dicembre, con l’ultima puntata settimanale in cui non mancheranno i colpi di scena. Uno dei protagonisti indiscussi delle ultime settimane è stato sicuramente Riccardo Guarnieri che, dopo l’addio di Ida Platano che ha scelto di lasciare la trasmissione con Alessandro Vicinanza, ha deciso di riprovarci con Gloria Nicoletti. Tra i due è scattato nuovamente il feeling, ma stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nel corso dell’appuntamento odierno, ci sarà un colpo di scena.

Riccardo, pur avendo avuto un contatto fisico con Gloria, ha spiegato di non provare alcun sentimento nei suoi confronti. Nonostante tutto, conoscendo, invece, il trasporto di Gloria nei suoi confronti, ha deciso di concederle l’esclusiva. Una scelta azzardata, però, perchè Riccardo chiuderà la sua frequentazione con la dama.

Federico Nicotera tra Alice e Carola

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, al centro dello studio, dovrebbe tornare al centro dello studio anche Federico Nicotera che, dopo essersi dedicato totalmente alla conoscenza con Carola, ha scelto di uscire per due volte consecutive con Alice. L’esterna che dovrebbe andare in onda oggi dovrebbe essere particolarmente emozionante con un inedito racconto della propria vita da parte del tronista che si sbottona sul suo passato.

Un momento importante che, tuttavia, porterà allo scontro tra il tronista e Carola che, dopo aver mostrato molta sicurezza, di fronte alle esterne intense con Alice, non nasconde di avere tanti dubbi. Nelle scorse settimane ha più volte pianto e pensato di andare via: accadrà la stessa cosa anche nella puntata in onda oggi?

