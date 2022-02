Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: doppia esterna per Luca Salatino

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 2 febbraio, con una nuova puntata in cui troverà spazio Luca Salatino. Dopo le emozioni vissute con il bacio tra Matteo Ranieri e Federica, nel corso della puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, al centro dello studio, si accomoderà Luca Salatino. Nonostante il percorso dell’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti sia cominciato da poco, le emozioni non mancano.

Attualmente, Luca si sta concentrando sulla conoscenza con Eleonora e Lily. Dopo la segnalazione, Luca ha ammesso che non riusciva più a fidarsi di Eleonora. Per cancellare tutti i dubbi ha deciso di portarla in esterna. Tra i due sarà tornato il sereno? Anche con Lily la conoscenza continua, ma per il momento, con nessuna delle due corteggiatrice c’è stato il colpo di fulmine.

Nuove pretendenti per Armando Incarnato a Uomini e Donne?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi si occuperà anche delle vicende sentimentali dei cavalieri e delle dame del trono over. Al centro dello studio potrebbe così accomodarsi Armando Incarnato che sta facendo fatica a trovare una donna con cui portare avanti una conoscenza continuativa. Spazio, poi, anche a Marika che, contrariamente ad Armando, sta frequentando uno dei cavalieri?

Nel corso dell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5, infine, potrebbero raccontare l’evoluzione del loro rapporto anche Alessandro e Pinuccia. I due avranno deciso di restare solo amici o sorprenderanno tutti annunciando un clamoroso colpo di scena come desidera la signora Pinuccia?

