Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: scontro tra Gemma e Maurizio

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 2 febbraio, si aprirà con un nuovo capitolo della storia, ormai finita, tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La dama di Torino continua ad essere convinta di essere stata lasciata dal cavaliere cinquantenne per un’altra donna. La settimana scorsa, al centro dello studio, Gemma ha parlato di alcune segnalazioni secondo le quali nella vita di Maurizio ci sarebbe una donna che avrebbe causato la fine della loro frequentazione.

Guerci ha negato tutto, ma Gemma si era detta pronta a portare in studio le varie prove. Nella puntata in onda oggi e registrata lo scorso 20 gennaio, la dama di Torino tornerà a confrontarsi con Maurizio. La Galgani porterà le prove che aveva promesso? Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, tra Gemma e Maurizio ci sarà una discussione senza fine al termine della quale, tuttavia, non ci sarà alcun risvolto.

AURORA TROPEA, LITE A UOMINI E DONNE CON GIANCARLO?

La puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbe continuare con Aurora Tropea. La dama continua ad essere la protagonista di accesi scontri. Dopo quello con Armando Incarnato, oggi, Aurora dovrebbe tornare a confrontarsi con Giancarlo, il cavaliere con cui è uscita per un periodo e con cui pensava di poter costruire una storia fuori dal programma. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, durante la registrazione della puntata in onda oggi, Aurora deciderà di chiuderà la conoscenza con il cavaliere arrivato per lei la settimana scorsa. Si passerà, poi, alla presentazione di un altro pretendente che la Tropea deciderà di tenerlo. Aurora, poi, discuterà con Giancarlo che la accuserà di insultarlo sui social coinvolgendo nella discussione anche Veronica Ursida, molto amica di Aurora.



