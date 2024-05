UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO 2024/ Le confessioni hot di Giucas Casella su Tina Cipollari

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Tina Cipollari e la lettura dell’intervista rilasciata da Giucas Casella al settimanale Nuovo. Lui ha parlato di una vacanza passata insieme ai tropici, durante la quale non sono mancati anche momenti piccanti. “Abbiamo fatto di tutto di più! – ha dichiarato Casella nell’intervista – È stata un’esperienza fantastica, qualcosa di irripetibile. Ai miei occhi Tina sembrava una vera dea, era una bellissima donna così come d’altronde lo è ancora oggi.”

“Sono passati tanti anni, non mi sento né di smentire, Nè di confermare. Ne è passata di acqua sotto i ponti…” ha risposto Tina Cipollari, rivelando che in effetti la vacanza c’è stata ma non ricorda tutti i particolari raccontati da Casella nel corso dell’intervista. Tina ancora non sa che nelle prossime puntata avrà un faccia a faccia proprio con Giucas Casella. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anticipazioni Uomini e Donne 2 maggio 2024: Tina Cipollari contro Mario Cusitore

Dopo un giorno di stop, oggi 2 maggio 2024 torna regolarmente in onda su Canale 5 Uomini e Donne con una nuova puntata. Liti e polemiche saranno al centro di questo appuntamento, che ritrova protagonista Mario Cusitore, il corteggiatore di Ida Platano. lo speaker radiofonico continua ad essere il mirino di una serie di segnalazioni che minano, inevitabilmente, la sua credibilità. Di certo a non credergli è Tina Cipollari, che in studio lancerà dure accuse al corteggiatore. Ida, però, continua a sostenerlo e a credere alla sua versione dei fatti. Ma quanto durerà ancora?

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che non si parlerà invece di Daniele Paudice. Il tronista, nel corso di questa puntata (che, ricordiamo, è stata registrata il 15 aprile, dunque alcune settimane fa), sarà ‘snobbato’ da Maria De Filippi che si concentrerà su Ida e sul trono Over.

Uomini e Donne anticipazioni: Diego e Jessica, conoscenza chiusa?

Se Tina Cipollari si dice pronta ad andare fino in fondo con Mario Cusitore, determinata a portare a galla tutta la verità sul corteggiatore di Ida Platano, nella puntata di Uomini e Donne del 2 maggio 2024 Maria De Filippi potrebbe chiamare al centro dello studio Diego e Jessica, protagonisti del Trono Over. I due si stanno conoscendo ma la dama diffida dal cavaliere. Come andrà a finire questa frequentazione?

Ricordiamo che nella scorsa puntata di Uomini e Donne si è parlato invece di Daniele Paudice. Il tronista, dopo aver eliminato Valery, ha deciso di dedicare l’ultima parte del suo percorso a Gaia e Marika. Proprio nell’ultima registrazione di Uomini e Donne il tronista ha infatti annunciato che presto farà la sua scelta in studio proprio tra le due corteggiatrici.











