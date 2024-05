Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 maggio 2024/ Tina Cipollari show contro Mario Cusitore

Anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Mario Cusitore

Dopo la pausa per la Festa dei Lavoratori, Uomini e Donne torna in onda giovedì 2 maggio 2024 con una puntata assolutamente imperdibile. Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, la puntata di Uomini e Donne del 2 maggio sarà quella registrata lo scorso 15 aprile 2024 con una Tina Cipollari super scatenata in studio contro Mario Cusitore. Dopo aver continuato ad indagare sulla segnalazione sulla ragazza del B&B, nella nuova puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, ci sarà una durissima discussione tra gli opinionisti e Mario Cusitore.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, torneranno sulla segnalazione per capirne di più e, soprattutto, per scoprire l’identità della ragazza e la natura del suo rapporto con Mario. Se, finora, era stata soprattutto Tina ad attaccare Mario, nella prossima puntata di Uomini e Donne, anche Gianni Sperti punterà il dito contro il corteggiatore napoletano.

Ida Platano tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano

Una lunga discussione tra Tina Cipollari, Gianni Sperti e Mario Cusitore animerà la prossima puntata di Uomini e Donne che al centro di tutto avrà Ida Platano. La tronista sarà molto in difficoltà durante la lite tra gli opinionisti e Mario non sapendo con chi schierarsi anche se ammetterà di avere ancora dei dubbi su Mario. Ida, inoltre, sarà poi protagonista di un gesto importante nei confronti di Pierpaolo dopo una richiesta specifica di quest’ultimo.

Nella puntata in onda il 30 aprile 2024, infatti, Pierpaolo aveva annunciato la volontà di andare via spiegando che sarebbe tornato solo qualora Ida fosse andato ad Avellino a riprenderlo. Una richiesta che Ida esaudirà convincendo così Pierpaolo a tornare in trasmissione per continuare il suo percorso da corteggiatore.

