Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 2 marzo: esclusiva di Ida ad Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 marzo

Dopo la puntata trasmessa ieri aperta con la giornata ideale di Gemma Galgani con il suo futuro fidanzato, Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 2 marzo, con una nuova puntata. Al centro dello studio del dating show di canale 5 dovrebbe aprirsi con un nuovo confronto tra Ida Platano e Alessandro. La dama e il cavaliere del trono over, nella scorsa puntata, hanno discusso per la scelta di Ida di accettare il numero di telefono di un altro cavaliere non sentendosi ancora pronta a concedere l’esclusiva.

Secondo le anticipazioni della registrazione della puntata in onda oggi pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Ida dovrebbe cambiare idea e tornare sui suoi passi. I due, infatti, hanno deciso di concedersi l’esclusiva. Alessandro ha così raggiunto la dama a Brescia ed oggi racconteranno come è andato il momento tanto atteso dalla dama.

Nadia e Massimiliano lasciano lo studio?

Il trono over di Uomini e Donne, nel corso della puntata in onda oggi, potrebbe regalare una grande emozione al pubblico. Al centro dello studio, infatti, dovrebbero accomodarsi anche Nadia e Massimiliano. La dama e il cavaliere si stanno frequentando da diverse settimane. Tra i due è nato un sentimento che sta nascendo giorno dopo giorno ed oggi la coppia dovrebbe lasciare definitivamente la trasmissione nonostante i dubbi della dama.

Ci sarà spazio anche per il trono classico? Attesa per Matteo Ranieri che, dopo il ritorno di Federica, nel corso della puntata di oggi dovrebbe uscire in esterna con una nuova corteggiatrice mentre in studio non dovrebbe esserci Federica. Avrà abbandonato definitivamente il programma? Lo scopriremo nel corso della puntata.

