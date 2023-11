Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 novembre: ancora baci tra Elena e Maurizio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 novembre

Dopo la pausa per la festività di Tutti i Santi, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 2 novembre, con una nuova puntata, pronta a regalare emozioni e colpi di scena ai telespettatori. Il dating show di canale 5, alle 14.45, torna per raccontare le avventure sentimentali delle dame e dei cavalieri del trono over, ma anche dei tronisti. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbero tornare ad accomodarsi Maurizio ed Elena. Il cavaliere che ha trascorso la prima parte della stagione con Gemma Galgani con cui, però, ha poi deciso di chiudere non sentendosi pronto a darle tutto ciò che lei desidera da una relazione, ha cominciato a frequentare Elena, una nuova dama del parterre che, incuriosita dall’atteggiamento del cavaliere, ha deciso di lasciargli il numero.

MAURIZIO ED ELENA, UOMINI E DONNE/ Lite con Gemma Galgani. Tina e Gianni: "L'ha usata per lavoro"

Dopo le prime uscite amichevoli, tra Elena e Maurizio sta cambiando tutto. Nella scorsa puntata, i due hanno raccontato di un bacio a stampo mentre nella puntata odierna racconteranno di essersi baciati più volte durante l’ultimo appuntamento.

Uomini e Donne: come procede tra Silvio e Gabriella?

Dopo il momento dedicato a Maurizio ed Elena, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, al centro dello studio, potrebbe accomodarsi Silvio. Quest’ultimo, dopo una frequentazione importante con Donatella e la decisione di chiudere dopo una serie di incomprensioni, Silvio ha accettato di conoscere Gabriella, una signora che è stata una dama del trono over nelle scorse stagioni e che, dopo aver visto Silvio in tv, ha deciso di conoscerlo. Come sarà andato il primo appuntamento tra i due?

Uomini e donne, Elena e Maurizio dicono addio con Ermes/ Il trono over scricchiola come il trono classico

Maria De Filippi, inoltre, potrebbe tornare a parlare anche del trono classico concentrandosi, in particolare, sul percorso di Brando che ha deciso di andare a riprendere Beatriz che aveva lasciato la trasmissione nelle scorse puntate.

