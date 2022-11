Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 novembre: lite tra Ida e Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 novembre

Dopo la pausa per il ponte di Ognissanti, Uomini e Donne torna in onda oggi, alle 14.45 su canale 5 con una nuova puntata in cui non mancheranno le discussioni. Nelle ultime settimane, Maria De Filippi sta dedicando sempre più tempo a Ida Platano che, dopo la dichiarazione di Alessandro Vicinanza, ha deciso di uscire nuovamente con lui nonostante non sia innamorata. Nell’ultimo confronto che hanno avuto in studio durante il quale hanno discusso anche con Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, Alessandro e Ida hanno svelato di non essersi ancora mangiati. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi?

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, torneranno ad accomodarsi proprio Alessandro e Ida. Tra i due non mancheranno le discussioni. Tra i due, infatti, pare ci siano problemi dovuti alle incomprensioni che la Platano aveva avuto con Riccardo Guarnieri.

Tra Roberta Di Padua e Ida Platano ci sono state diverse discussioni. Tra le dame del trono over sono volate parole grosse e non sembrano esserci possibilità che tra le due torni al sereno. Nel corso della puntata del dating show di canale 5, durante il confronto tra Alessandro e Ida, Roberta racconterà nuovamente la propria versione dei fatti ribadendo di non credere all’amore che Alessandro ha dichiarato per la Platano.

Spazio, poi, al trono classico con Federica Aversano che, di fronte alla scelta di Federico di eliminarsi, proverà a fargli cambiare idea e Lavinia Mauro che porterà in esterna Alessio Campoli, giunto in trasmissione proprio su richiesta di Lavinia che lo ricordava come corteggiatore di Angela Nasti.

